Отчима арестовали за издевательства над пасынком в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 24 января. СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Его подозревают в истязании ребенка.

Два малолетних брата с обожженными половыми органами были обнаружены в пустой квартире в Нижнем Новгороде. На характерные повреждения кожи воспитанников обратила внимание сотрудница детского сада, в который ходили мальчики.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 31-летний глава семьи, где воспитывались дети. На данный момент на мужчину завели уголовное дело за истязание одного из мальчиков.

«По версии следствия, в период с 31 декабря 2021 года по 17 января 2022 года подозреваемый, находясь в квартире на территории Нижнего Новгорода, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинял физические и психические страдания малолетнему пасынку путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий», — сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, отрабатывается версия об издевательствах над вторым мальчиком. Также под вопросом остается поведение матери ребят. На данный момент дети находятся в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Ранее ФАН писал о жительнице Нижегородской области, жестоко избившей своего сына в подъезде. На женщину заведено уголовное дело.