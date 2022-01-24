Глава нижегородского минздрава рассказал, как протекает «Омикрон» у непривитых

Нижний Новгород, 24 января. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об особенностях течения болезни у заразившихся штаммом «Омикрон». Наблюдениями он поделился в своем Instagram.

«Средний инкубационный период — 3,2 дня. Средний срок длительности болезни у вакцинированных — примерно 5,6 дней. Средний срок длительности болезни у невакцинированных — примерно 12,1 дня», — написал чиновник.

Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

Министр напомнил о пяти основных симптомах штамма «Омикрон». По его словам, о заражении новым вирусом можно говорить при головной боли, насморке, осиплости, расстройстве стула и боли в горле.

Давид Мелик-Гусейнов заявил о возросшем спросе на вакцинацию. Только за прошедшую неделю желающих получить иммунитет к коронавирусу в прививочном кабинете стало на 15% больше.

Ранее ФАН писал, что «Омикрон» впервые выявлен в Мордовии. Новый штамм обнаружен у 15 жителей республики.