Нижегородец спас щенка на оживленной трассе

Нижний Новгород, 24 января. Житель областного центра спас щенка от трагической гибели. Мужчина заметил собаку на дороге и отнес ее в безопасное место. Видео с неизвестным героем появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

«Спасибо человеку с огромным сердцем, который остановил поток машин в Сормово и убрал с дороги щенка. Бедный настолько растерялся, что бросался под колеса», — написал очевидец.

На кадрах — четвероногий «пешеход», мечущийся по оживленной трассе. К напуганному животному из салонов своих автомобилей выбегают сразу двое водителей. Один хватает собаку на руки и через сугробы уносит к жилым домам.

Мнения пользователей разделились. Одни комментаторы оценили добрый порыв водителя, другие, напротив, остались недовольны тем, что щенок так и остался на улице. По их мнению, молодой человек был обязан забрать животное домой.

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