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Пытавшийся согреться от печи пенсионер погиб в Нижегородской области
Происшествия
Пытавшийся согреться от печи пенсионер погиб в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 24 января. В Нижегородской области при пожаре погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла в поселке Ветлужский Краснобаковского района.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в воскресенье в 17:16. Горел дом на улице Крупской. Огонь повредил внутреннюю отделку здания на площади в 36 квадратных метров и мебель. Пожарные нашли тело 63-летнего пенсионера.

«На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану. Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее ФАН писал о пожаре под Тюменью. Трагедия унесла жизни двоих мужчин.

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россия происшествия нижегородская область
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