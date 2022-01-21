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ФАН публикует фото тушения пожара, где погибли двое жителей Ветлуги
Происшествия
ФАН публикует фото тушения пожара, где погибли двое жителей Ветлуги
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 21 января. Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области поделилась подробностями пожара, в котором погибли двое жителей Ветлуги. Трагедия произошла в четверг на улице Первомайской.

По информации ведомства, жертвами огненной стихии стали двое мужчин 50 и 45 лет. Сгорел частный дом площадью в 48 квадратных метров.

«Предположительной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность печного отопления. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану», — рассказали журналистам в региональном МЧС.

ФАН публикует фото пожара с двумя погибшими в Ветлуге
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

ФАН публикует фото пожара с двумя погибшими в Ветлуге
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ранее ФАН писал о трагедии в селе Полх-Майдан Нижегородской области. При пожаре в частном доме погиб мужчина.

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россия пожар происшествия нижегородская область
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