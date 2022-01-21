ФАН публикует фото тушения пожара, где погибли двое жителей Ветлуги

Нижний Новгород, 21 января. Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области поделилась подробностями пожара, в котором погибли двое жителей Ветлуги. Трагедия произошла в четверг на улице Первомайской.

По информации ведомства, жертвами огненной стихии стали двое мужчин 50 и 45 лет. Сгорел частный дом площадью в 48 квадратных метров.

«Предположительной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность печного отопления. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану», — рассказали журналистам в региональном МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ранее ФАН писал о трагедии в селе Полх-Майдан Нижегородской области. При пожаре в частном доме погиб мужчина.