Пожар в частном доме унес жизни двух жителей Ветлуги

Ветлуга, 20 января. Частный жилой дом загорелся в городе Ветлуга Нижегородской области. В результате пожара погибли два человека, сообщили в экстренных службах.

Информация о пожаре в частном доме поступила 20 января. Огонь распространился на площади почти 50 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали пламя. Сейчас устанавливается причина случившегося.

«В частном деревянном доме в Ветлуге произошел пожар. Погибли два человека», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах.

Еще один пожар произошел в селе Айдарово Воронежской области. Сотрудники МЧС нашли на пепелище безжизненное тело двухлетнего ребенка. Среди пострадавших оказался 40-летний мужчина. Его доставили в больницу с ожогами.