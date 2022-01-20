Сразу в морг: в Сети возмутились состоянием палат больницы в Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 января. Жители Нижегородской области пожаловались на условия в палатах Сосновской центральной районной больницы. Жуткие фото появились в паблике «Подслушано в Павлове» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — облезлые стены и потолок, грозящийся обрушить на пациентов слой многолетней штукатурки. Розетки есть у каждой палаты. Однако состояние разъемов далеко от идеального.

«В таких условиях предлагают лечиться и, наверное, выздоравливать — в Сосновской ЦРБ. Или после этого сразу в МОРГ? Это вообще что?» — написал возмущенный пользователь.

Pr Scr vk.com / Подслушано в Павлове

Pr Scr vk.com / Подслушано в Павлове

Среди комментаторов нашлись и ценители психологических триллеров. Они предложили организовать в здании площадку для съемок фильмов ужаса. Несмотря на негативный посыл в сообщении, нашлись и те, кого устраивают и такое положение дел в стационаре.

«В такие условия еще не каждому попасть повезет, сократили до нет все отделения! А роддом какой у нас был? Со всех районов ехали. Так закрыли. Половина здания не отапливается, вот и результат», — написала под постом Евгения С.

Pr Scr vk.com / Подслушано в Павлове

К слову, поводов для недовольства работой самого персонала больницы у пользователей не нашлось. В сообществах поселка Сосновское встречаются только слова благодарности за ответственное отношение врачей и медсестер к своим обязанностям и уважительное общение с пациентами.

Ранее ФАН писал о состоянии детской инфекционной больницы Калининграда. Местная жительница пожаловалась на условия и непрофессионализм медиков.