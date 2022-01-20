Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 22:15
22:01
Политика
Саакашвили опроверг слухи о готовящемся «вторжении» России на Украину
22:00
Происшествия
Четыре пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Калининградом
22:00
Экономика
Цены на золото скакнули вверх на фоне признания Байденом высокой инфляции
21:39
Происшествия
Пожар в частном доме унес жизни двух жителей Ветлуги
21:37
Весь мир
Советник президента ЦАР назвал хайпом предложение Шевченко выйти против боевиков 3R
21:33
Политика
Израильский политолог Кедми подловил Байдена в намерении сдаться в войне с Россией
21:30
Весь мир
Некоммерческие организации призвали мировое сообщество защитить малийцев от санкций ЭКОВАС
21:24
Весь мир
Сирийские военнослужащие перехватили крупную партию наркотиков в южной части страны
21:24
Экономика
Аналитик Юшков объяснил систематичность проблем Молдавии с оплатой газа
21:23
Общество
Дочь актрисы Заворотнюк намекнула, что мало общается с больной раком матерью
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сразу в морг: в Сети возмутились состоянием палат больницы в Нижегородской области
Общество
Сразу в морг: в Сети возмутились состоянием палат больницы в Нижегородской области
vk.com  /  ГБУЗ НО Сосновская ЦРБ

Нижний Новгород, 20 января. Жители Нижегородской области пожаловались на условия в палатах Сосновской центральной районной больницы. Жуткие фото появились в паблике «Подслушано в Павлове» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — облезлые стены и потолок, грозящийся обрушить на пациентов слой многолетней штукатурки. Розетки есть у каждой палаты. Однако состояние разъемов далеко от идеального.

«В таких условиях предлагают лечиться и, наверное, выздоравливать — в Сосновской ЦРБ. Или после этого сразу в МОРГ? Это вообще что?» — написал возмущенный пользователь.

Сразу в морг: в Сеть попали жуткие фото больницы из Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Подслушано в Павлове

Сразу в морг: в Сеть попали жуткие фото больницы из Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Подслушано в Павлове

Среди комментаторов нашлись и ценители психологических триллеров. Они предложили организовать в здании площадку для съемок фильмов ужаса. Несмотря на негативный посыл в сообщении, нашлись и те, кого устраивают и такое положение дел в стационаре.

«В такие условия еще не каждому попасть повезет, сократили до нет все отделения! А роддом какой у нас был? Со всех районов ехали. Так закрыли. Половина здания не отапливается, вот и результат», — написала под постом Евгения С.

Сразу в морг: в Сеть попали жуткие фото больницы из Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Подслушано в Павлове

К слову, поводов для недовольства работой самого персонала больницы у пользователей не нашлось. В сообществах поселка Сосновское встречаются только слова благодарности за ответственное отношение врачей и медсестер к своим обязанностям и уважительное общение с пациентами.

Ранее ФАН писал о состоянии детской инфекционной больницы Калининграда. Местная жительница пожаловалась на условия и непрофессионализм медиков.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сразу в морг: в Сети возмутились состоянием палат больницы в Нижегородской области
россия нижегородская область здравоохранение
Комментировать