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Маленький художник из Арзамаса проводит акцию по стерилизации бездомных кошек
Общество
Маленький художник из Арзамаса проводит акцию по стерилизации бездомных кошек
instagram.com  /  pashaabramov1

Нижний Новгород, 20 января. Маленький житель города Арзамас проводит очередную благотворительную акцию. Мальчик рисует картины и открытки, а вырученные деньги передает волонтерам на стерилизацию бездомных животных.

ФАН рассказывал о маленьком альтруисте из Нижегородской области. 11-летний Паша Абрамов создает портреты животных. Его творчеством интересуются ценители художественного искусства и благотворители из разных стран. Весь свой заработок школьник отправляет на помощь брошенным кошкам и собакам. На этот раз семья мальчика решила проспонсировать стерилизацию хвостатых «бродяг».

«Мы в третий раз поддерживаем SpayDay — Всемирный день стерилизации животных. Уже на завтра запланировано пять операций. Их проведут подопечным волонтера Светланы, которая собирает бездомных кошек», — поделилась с ФАН мама художника Екатерина Большакова

Маленький художник из Арзамаса проводит акцию по стерилизации бездомных кошек
instagram.com / pashaabramov1

Маленький художник из Арзамаса проводит акцию по стерилизации бездомных кошек
instagram.com / pashaabramov1

Специально для этой акции школьник подготовил пять открыток по мотивам своего проекта «Добрая кисть». Конечное количество прооперированных животных напрямую зависит от людей, готовых поддержать добрые начинания Паши.

«Цель нашей акции — уменьшить популяцию бездомных животных в городе. У нас, в Арзамасе, бесплатные операции им не проводятся. Сборов мы никогда не открываем. Стараемся по-своему помочь зоозащитникам, с которыми дружим давно», — добавила Екатерина.

Ранее ФАН писал о новогодних подарках от студии «Тихая». Художники бесплатно отправили свои работы поклонникам.

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россия животные нижегородская область благотворительность
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