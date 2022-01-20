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Полуголый нижегородец раскапывал машину и попал на видео

Общество
Полуголый нижегородец раскапывал машину и попал на видео
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 20 января. Житель областной столицы вышел на расчистку территории от снега в одних трусах. Не по погоде одетый мужчина попал в объектив смартфона подписчика паблика «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

Действо происходит в Ленинском районе города. На кадрах — полуголый мужчина, резво работая лопатой, борется с последствиями снегопада. От холода в январский день экстремала защищает лишь нижнее белье.

«Да ничего необычного, просто мужик в одних «семейниках» откапывает машину и не факт, что свою. Ленинский район всегда отличался такими кадрами», — написал очевидец.

Мнения комментаторов разделились. Одни пользователи предположили, что физический труд на свежем воздухе голышом — один из способов закаливания. Другие уверены — в этом случае не обошлось без действия запрещенных веществ.

Ранее ФАН писал о полуголом «Деде Морозе» из города Бор. Мужчина в красной шапке с подарками пробежался по улице.

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россия нижегородская область закаливание
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