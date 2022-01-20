Строитель сорвался с 7-го этажа в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 20 января. Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области возбудило уголовное дело после несчастного случая на стройке. Один из рабочих получил серьезные травмы после падения с высоты.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Лысогорской Нижнего Новгорода. Сотрудник подрядной организации трудился на седьмом этаже возводимого здания и в какой-то момент сорвался вниз. Чудом уцелевшего строителя на скорой увезли в больницу.

Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

«В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших травмирование рабочего, будет дана юридическая оценка», — сообщили журналистам в региональном СУ СК.

Ранее ФАН писал о травмировании слесаря из города Павлово. Во время проведения ремонтных работ мужчина упал с шестиметровой высоты.