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Строитель сорвался с 7-го этажа в Нижнем Новгороде
Происшествия
Строитель сорвался с 7-го этажа в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 января. Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области возбудило уголовное дело после несчастного случая на стройке. Один из рабочих получил серьезные травмы после падения с высоты.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Лысогорской Нижнего Новгорода. Сотрудник подрядной организации трудился на седьмом этаже возводимого здания и в какой-то момент сорвался вниз. Чудом уцелевшего строителя на скорой увезли в больницу.

Строитель сорвался с 7-го этажа в Нижнем Новгороде
Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

«В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и допустивших травмирование рабочего, будет дана юридическая оценка», — сообщили журналистам в региональном СУ СК.

Ранее ФАН писал о травмировании слесаря из города Павлово. Во время проведения ремонтных работ мужчина упал с шестиметровой высоты.

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россия происшествия нижегородская область
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