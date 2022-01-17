Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 20:47
20:47
Экономика
Финансист Тузов посоветовал лучшие периоды для покупки акций
20:46
Общество
Петербург бьет рекорды по количеству уличных травм из-за нерасчищенного гололеда
20:45
Общество
Древесные орехи в рационе помогут снизить уровень глюкозы в крови
20:42
Общество
Hello, darkness, my old friend: топ-5 песен в стиле Грустного понедельника
20:42
Общество
Ученые Университета Васэда заявили о пользе медленного пережевывания пищи для фигуры
20:41
Экономика
Главные тренды в недвижимости, курсе валют и судебной практике обсудят в «Патриоте»
20:41
Происшествия
Молния ударила в самолет рейса Тюмень — Сочи
20:41
Весь мир
Revue Centradricaine: ВС ЦАР узнали точное местоположение главаря UPC и готовы арестовать его
20:39
Политика
МИД: НАТО знает о военно-техническом ответе России на отказ от предложений по безопасности
20:38
Общество
К проектированию сети скоростного трамвая приступили в Ростове-на-Дону
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жительница Нижегородской области жестоко избила своего ребенка в подъезде
Происшествия
Жительница Нижегородской области жестоко избила своего ребенка в подъезде
Pr Scr Telegram  /  @nizhny01

Нижний Новгород, 17 января. СУ СК России по Нижегородской области организовало проверку после избиения ребенка женщиной. Жесткое видео попало в Telegram-канал «Нижний №1».

По информации в сообщении, на кадрах — жительница поселка Юганец Володарского района и ее малолетний сын. Женщина выражается нецензурными словами, бьет ребенка по голове рукой, тащит к подъездной двери и, замечая сопротивление, бьет ногой в живот. Затем родительница поднимает отлетевшего на ступени мальчика и снова волочет к выходу.

«На видео — многодетная мать. Ребенок, которого она лупит, обзывает и избивает ногами — ее средненький, ему всего семь, в первый класс ходит. Старшая дочь с мамашей давно не живет, еще у дамочки есть две дочери, одна совсем кроха, младенец, второй три годика», — написал автор поста.

По информации подписчика, женщина ведет асоциальный образ жизни. А ребенок недавно перенес операцию на голову. Очевидцы уже сообщили правоохранителям о положении дел в семье, однако запуганный мальчик наотрез отказывается подтверждать их показания.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию. Матерью-садисткой оказалась 43-летняя местная жительница. К ней уже наведались представители подразделения по делам несовершеннолетних. Незваные гости вызвали медиков для осмотра ребенка.

«В отношении матери мальчика полицейскими были составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — сообщили журналистам в ведомстве.

После попадания видео в Сеть историей из поселка Юганец заинтересовался и СК. Сотрудники Следственного управления организовали проверку. 

Ранее ФАН писал о жестоком избиении ребенка в Москве. Мужчина с молотком напал на племянника, после чего покончил с собой.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жительница Нижегородской области жестоко избила своего ребенка в подъезде
россия происшествия нижегородская область
Комментировать