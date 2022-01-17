Жительница Нижегородской области жестоко избила своего ребенка в подъезде

Нижний Новгород, 17 января. СУ СК России по Нижегородской области организовало проверку после избиения ребенка женщиной. Жесткое видео попало в Telegram-канал «Нижний №1».

По информации в сообщении, на кадрах — жительница поселка Юганец Володарского района и ее малолетний сын. Женщина выражается нецензурными словами, бьет ребенка по голове рукой, тащит к подъездной двери и, замечая сопротивление, бьет ногой в живот. Затем родительница поднимает отлетевшего на ступени мальчика и снова волочет к выходу.

«На видео — многодетная мать. Ребенок, которого она лупит, обзывает и избивает ногами — ее средненький, ему всего семь, в первый класс ходит. Старшая дочь с мамашей давно не живет, еще у дамочки есть две дочери, одна совсем кроха, младенец, второй три годика», — написал автор поста.

По информации подписчика, женщина ведет асоциальный образ жизни. А ребенок недавно перенес операцию на голову. Очевидцы уже сообщили правоохранителям о положении дел в семье, однако запуганный мальчик наотрез отказывается подтверждать их показания.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию. Матерью-садисткой оказалась 43-летняя местная жительница. К ней уже наведались представители подразделения по делам несовершеннолетних. Незваные гости вызвали медиков для осмотра ребенка.

«В отношении матери мальчика полицейскими были составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — сообщили журналистам в ведомстве.

После попадания видео в Сеть историей из поселка Юганец заинтересовался и СК. Сотрудники Следственного управления организовали проверку.

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