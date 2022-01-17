Оклеветали: жителя Сарова шантажируют, пуская фейковые обвинения в Сети

Нижний Новгород, 17 января. Нижегородские полицейские ищут злодеев, оклеветавших жителя города Саров. У мужчины вымогают деньги, распространяя в Сети фейковую информацию.

«Разоблачающий» пост появился в паблике «Жесть Саров» в соцсети «ВКонтакте». Некая Ирина Т., утверждает, что молодой человек общался с ее 13-летней сестрой и обещал ребенку деньги за встречи.

«Отправлял ей фото интимного содержания и просил сам фото. Интересовался есть ли братики. Писал также с левой страницы, в друзьях одни дети. Говорил, что опыт встреч уже был и просил никому не говорить», — написала владелица страницы.

Pr Scr vk.com / Жесть Саров

Как пояснили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, нашумевшей историей уже занимаются правоохранители. К стражам правопорядка с просьбой разобраться пришел опороченный клеветой герой поста.

«Мужчина обратился 14 января 2022 года в МУ МВД России по ЗАТО Саров с заявлением с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое требует с него денежные средства и распространяет информацию, не соответствующую действительности», — сообщили в ведомстве.

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