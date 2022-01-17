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Слесарь едва не погиб после падения с высоты в Нижегородской области
Происшествия
Слесарь едва не погиб после падения с высоты в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Нижний Новгород, 17 января. СУ СК по Нижегородской области возбудило уголовное дело после травмирования рабочего. Мужчина с серьезными ранениями попал в больницу.

Как пояснили в региональном Следственном управлении, инцидент произошел на одном из предприятий города Павлово. 57-летний слесарь ночью занимался ремонтом оборудования. В какой-то момент мужчина сорвался с шестиметровой высоты.

«Как установили следователи СК, на пострадавшем в момент падения не было средств индивидуальной защиты от падения с высоты», — сообщили журналистам в ведомстве.

Медики установили, что здоровью мужчины причинен тяжкий вред. Он получает лечение в больнице.

Ранее ФАН писал, что СК начал проверку после падения сосульки на рабочего в Нижнем Новгороде. Наледь рухнула с крыши торгового центра.

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