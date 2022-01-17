Аферисты обманули гендиректора дзержинской фирмы

Нижний Новгород, 17 января. На уловки мошенников попал руководитель одной из организаций Дзержинска. Аферисты под предлогом подтверждения оплаты налога и платежа выманили у него 590 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, до общения со злоумышленниками сотрудники фирмы отправили в банк платеж на крупную сумму за поставку сырья. Вскоре на телефон генерального директора поступил звонок от якобы сотрудника финансовой организации.

«Просили подтвердить платеж. Также попросили подтвердить платеж в налоговую инспекцию — 596 рублей. Я подтвердил, после чего связался с бухгалтером для уточнения, какие налоги мы сегодня платили. Бухгалтер сообщила мне, что платежей сегодня не было, мы платили только за товар», — рассказал пострадавший.

Обеспокоенный бизнесмен позвонил в банк и уточнил, какие списания проводились со счета. Выяснилось, что помимо оплаты сырья после разговора с аферистами фирма лишилась более 590 тысяч рублей. На данный момент поисками злодеев занимается полиция. Им грозит до шести лет неволи.

Ранее ФАН писал о другой предпринимательнице, ставшей жертвой обмана. Жительница Мордовии в погоне за сверхприбылью потеряла более пяти миллионов рублей.