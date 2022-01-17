Автомобили спецслужб вязнут в снегу в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 17 января. Последствия сильного снегопада несколько дней не могут устранить в Нижегородской области. Жители в недоумении — заложниками ситуации становятся автомобили спецслужб.

Видео с увязшей в сугробе пожарной машиной появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры». Из снежного плена многотонному автомобилю помогла выбраться тяжелая техника.

«Да что там говорить о скорых, когда у нас даже пожарные в снегу тонут», — написал автор поста.

ФАН рассказывал о застрявших на заснеженных дорогах машинах скорой помощи. Откапывать колеса транспортных средств пришлось в городе Бор и Нижнем Новгороде. Из-за бездействия коммунальщиков многие населенные пункты буквально завалило бытовыми отходами. Наряду с автомобилями спецслужб на полпути к цели застревают и мусоровозы.