Ночной пожар унес жизнь сельчанина в Нижегородской области

Нижний Новгород, 17 января. В Нижегородской области очередной пожар унес жизнь местного жителя. В частном доме сгорел 34-летний мужчина.

Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального МЧС, трагические события развернулись в селе Полх-Майдан Вознесенского района. В полночь загорелся дом на улице Целинной.

«Пожар ликвидирован в 00:50 на площади 60 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек — мужчина, 1987 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные рассматривают неосторожность при курении как наиболее возможную причину возгорания.

Ранее ФАН, что в огне погиб житель Петрозаводска. После трагедии СК начал доследственную проверку.