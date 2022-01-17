Ночной пожар унес жизнь сельчанина в Нижегородской области

Нижний Новгород, 17 января. В Нижегородской области очередной пожар унес жизнь местного жителя. В частном доме сгорел 34-летний мужчина.
Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального МЧС, трагические события развернулись в селе Полх-Майдан Вознесенского района. В полночь загорелся дом на улице Целинной.
«Пожар ликвидирован в 00:50 на площади 60 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек — мужчина, 1987 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожарные рассматривают неосторожность при курении как наиболее возможную причину возгорания.
Ранее ФАН, что в огне погиб житель Петрозаводска. После трагедии СК начал доследственную проверку.