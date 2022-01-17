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Ночной пожар унес жизнь сельчанина в Нижегородской области
Происшествия
Ночной пожар унес жизнь сельчанина в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 17 января. В Нижегородской области очередной пожар унес жизнь местного жителя. В частном доме сгорел 34-летний мужчина.

Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального МЧС, трагические события развернулись в селе Полх-Майдан Вознесенского района. В полночь загорелся дом на улице Целинной.

«Пожар ликвидирован в 00:50 на площади 60 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек — мужчина, 1987 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Ночной пожар унес жизнь сельчанина в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные рассматривают неосторожность при курении как наиболее возможную причину возгорания.

Ранее ФАН, что в огне погиб житель Петрозаводска. После трагедии СК начал доследственную проверку.

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