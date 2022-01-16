Все заросло мусором и снегом: города Нижегородской области завалены бытовыми отходами

Нижний Новгород, 16 января. Жители Нижегородской области в социальных сетях рассказали о назревшем мусорном коллапсе. Жалобы на горы бытовых отходов появились в сообществах нескольких городов.

Самое эпичное фото с погребенными под мусором контейнерами и слетевшимися на кормежку голубями разместил житель областной столицы в паблике «Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, эта картина предстает перед обитателями одного из домов по улице Днепропетровской.

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород

«С каждым годом все хуже и хуже. Все мусором заросло и снегом», — написала под постом Наталья Е.

Похожая ситуация сложилась в городе Павлово. По словам местных жителей, в части «складирования» бытовых отходов лидирует улица Крупской.

«Положено вывозить каждый день, а вывозят раз в неделю, представьте какая экономия горючки, и какой навар в карман!» — написала Клавдия С.

Pr Scr vk.com / Подслушано в Павлово

Заваленный мусорными мешками одинокий контейнер привлек внимание горожан из Навашино. Местные недовольны тем, что для многолюдного района поставили всего одну тару для сбора пластика и бумаги.

«Очень много мусора, и два или три дня не вывозят. Разлетается по всей округе», — пожаловался анонимный пользователь.

Pr Scr vk.com / Навашино

Мнения комментаторов разделились. Одни взывают регионального оператора к совести, упоминая об уплаченных налогах и платежках за ЖКУ. Другие винят во всем сложившиеся обстоятельства. Ведь для полноценной работы мусоровоза коммунальщиками не созданы условия в виде очищенных от снега дорог. Догадки вторых нашли подтверждение в сообщении ответственной за вывоз мусора организации.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, характеризующимися обильными осадками (снегопадом), и одновременно непростой дорожной ситуацией, региональный оператор по обращению с ТКО «Нижэкология — НН» фиксирует увеличение количества случаев невозможности подъезда спецтранспорта к контейнерным площадкам», — сообщил на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте» представитель компании «Нижэкология — НН».

В доказательство своих слов автор поста опубликовала видео с застрявшим в снегу многотонным мусоровозом.

Ранее ФАН писал о других последствиях непогоды. В Нижегородской области из-за нечищеных дорог в сугробах увязли машины скорой помощи.