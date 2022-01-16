Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 20:22
20:20
Общество
Врачи запретили избитому фигуристу Соловьеву часто пользоваться телефоном
20:20
Политика
Роскомнадзор призвал Facebook разблокировать аккаунт российской делегации в Вене
20:20
Происшествия
Пропавшая пенсионерка замерзла насмерть на Урале
20:19
Общество
Константин Хабенский признался, что он не очень хороший отец
20:18
Армия
Минометчики ЗВО провели боевые стрельбы на полигоне в Нижегородской области
20:18
Происшествия
Житель Подмосковья утопил в ванной знакомого в Волжском
20:17
Общество
Ученые из Университета Дьюка заявили, что организм может отличить сахар от подсластителей
20:14
Спорт
«Монако» без Головина разгромил «Клермон» в матче 21-го тура чемпионата Франции
20:11
Шоу-бизнес
Борис Корчевников рассказал о неожиданной встрече возле дверей своей квартиры
20:10
Политика
Порошенко исключил возможность его задержания после возвращения на Украину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Все заросло мусором и снегом: города Нижегородской области завалены бытовыми отходами
Общество
Все заросло мусором и снегом: города Нижегородской области завалены бытовыми отходами
Невские Новости  / 

Нижний Новгород, 16 января. Жители Нижегородской области в социальных сетях рассказали о назревшем мусорном коллапсе. Жалобы на горы бытовых отходов появились в сообществах нескольких городов.

Самое эпичное фото с погребенными под мусором контейнерами и слетевшимися на кормежку голубями разместил житель областной столицы в паблике «Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, эта картина предстает перед обитателями одного из домов по улице Днепропетровской.

Все заросло мусором и снегом: города Нижегородской области завалены бытовыми отходами
Pr Scr vk.com / Нижний Новгород

«С каждым годом все хуже и хуже. Все мусором заросло и снегом», — написала под постом Наталья Е.

Похожая ситуация сложилась в городе Павлово. По словам местных жителей, в части «складирования» бытовых отходов лидирует улица Крупской.

«Положено вывозить каждый день, а вывозят раз в неделю, представьте какая экономия горючки, и какой навар в карман!» — написала Клавдия С.

Все заросло мусором и снегом: города Нижегородской области завалены бытовыми отходами
Pr Scr vk.com / Подслушано в Павлово

Заваленный мусорными мешками одинокий контейнер привлек внимание горожан из Навашино. Местные недовольны тем, что для многолюдного района поставили всего одну тару для сбора пластика и бумаги.

«Очень много мусора, и два или три дня не вывозят. Разлетается по всей округе», — пожаловался анонимный пользователь.

Все заросло мусором и снегом: города Нижегородской области завалены бытовыми отходами
Pr Scr vk.com / Навашино

Мнения комментаторов разделились. Одни взывают регионального оператора к совести, упоминая об уплаченных налогах и платежках за ЖКУ. Другие винят во всем сложившиеся обстоятельства. Ведь для полноценной работы мусоровоза коммунальщиками не созданы условия в виде очищенных от снега дорог. Догадки вторых нашли подтверждение в сообщении ответственной за вывоз мусора организации.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, характеризующимися обильными осадками (снегопадом), и одновременно непростой дорожной ситуацией, региональный оператор по обращению с ТКО «Нижэкология — НН» фиксирует увеличение количества случаев невозможности подъезда спецтранспорта к контейнерным площадкам», — сообщил на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте» представитель компании «Нижэкология — НН».

В доказательство своих слов автор поста опубликовала видео с застрявшим в снегу многотонным мусоровозом.

Ранее ФАН писал о других последствиях непогоды. В Нижегородской области из-за нечищеных дорог в сугробах увязли машины скорой помощи.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Все заросло мусором и снегом: города Нижегородской области завалены бытовыми отходами
россия нижегородская область мусорный коллапс
Комментировать