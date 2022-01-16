Машины скорой помощи увязли в сугробах в Нижегородской области

Нижний Новгород, 16 января. Нижегородские коммунальщики оказались не готовы к сильному снегопаду. Из-за нечищеных дорог в сугробах увязли машины скорой помощи. Посты с фото и видеодоказательствами появились в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

По информации подписчика сообщества, один из инцидентов с участием автомобиля с медиками произошел в городе Бор.

«Чтобы вызволить автомобиль скорой помощи из снега потребовалась тяжелая техника», — сообщил очевидец.

Пользователи Сети также поделились видео из областного центра. На кадрах — мужчина с лопатой, который пытается откопать колеса застрявшего на подъезде к дому многотонного транспорта. На заднем плане — медик, терпеливо дожидающийся освобождения машины из снежного плена.

«Если вы прямо сейчас в Ленинском районе ждете скорую, то, возможно, она вот — во дворе на Таганской. Уже 40 мин откапывают спецавтомобиль», — написал автор поста.

Ранее ФАН писал, что скорая помощь не смогла проехать к пациенту в Нижнем Новгороде. Причиной опоздания медиков на вызов стал установленный жильцами дома шлагбаум.