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Арзамасцы с детьми вышли на расчистку улиц от снега

Общество
Арзамасцы с детьми вышли на расчистку улиц от снега
pixabay.com  /  tuomaslaatikainen

Нижний Новгород, 16 января. Жители Нижегородской области вышли на расчистку общественных мест от сугробов. Пример показали арзамасцы с детьми.

Пост с фото местных энтузиастов появился в паблике Арзамас Live в соцсети «ВКонтакте». Мужчина с ребенком, ловко работая лопатами, освобождают от снега игровые элементы на детской площадке. По словам автора сообщения, таким образом в воскресное утро активная семья решила сделать городской парк культуры и отдыха имени Аркадия Гайдара чище и ухоженнее.

«Порою мы много говорим с детьми, как правильно нужно жить и поступать! Но лишь только собственный пример остается и закрепляется в сознании. Будьте для своих ребятишек хорошим примером!» — написал Денис Ш.

Арзамасцы с детьми устраняют последствия сильного снегопада
Pr Scr vk.com / Арзамас Live

Снегопад и медлительность коммунальщиков вынуждает людей самостоятельно бороться с последствиями непогоды. Пока одни жалуются в соцсетях на бездействие дворников и отсутствие снегоуборочной техники, другие берутся за лопаты и дружно расчищают общественные территории, ну а третьи на личных автомобилях с отвалами освобождают дороги от сугробов.

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россия снегопад нижегородская область
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