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Родители дзержинских школьников жалуются на дистанционку из-за нехватки автобусов

Общество
Родители дзержинских школьников жалуются на дистанционку из-за нехватки автобусов
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Нижний Новгород, 13 января. Жители Дзержинска возмущены нехваткой школьных автобусов. По словам родителей, они вынуждены самостоятельно развозить детей по учебным заведениям. А в случае невозможности доставки ребенка, организовать учебу дистанционно. Своим негодованием они поделились в нескольких городских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«В нашей школе №10 продолжается бардак с доставкой учеников. Автобусов нет. Вчера не было автобусов для старшеклассников, а сегодня их не будет у начальной школы! Дети занимаются дистанционно. Когда закончится этот бардак и издевательство над нашими детьми?» — написал анонимный автор.

В доказательство своих слов неизвестный горожанин добавил к публикации скриншоты из родительского чата. В сообщениях представитель школы объявляет о временных неудобствах и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Родители дзержинских школьников жалуются на дистанционку из-за нехватки автобусов
Pr Scr vk.com / Дзержинск Онлайн

Как пояснила ФАН директор учебного заведения Светлана Пугачева, дело в том, что сама школа с недавнего времени закрыта. Совсем скоро дети и педагогический коллектив отметят новоселье в обновленном здании. А пока образовательный процесс приходится организовывать в других школах. На данный момент в СОШ №10 обучается 361 ребенок

«Сложность возникла на два дня, потому что автобусы направляются с детьми на спортивные соревнования, олимпиады. Какие-то автомобили проходят техосмотр. Поэтому для детей, которые могут добраться до школ самостоятельно, мы проводим уроки очно. Для детей, у которых нет такой возможности, занятия проводятся дистанционно. Мы организуем перевозку учеников на пятницу — 14 января», — рассказала Светлана Пугачева.

Ранее ФАН писал о жалобах жителей Нижегородской области на работу общественного транспорта. Из-за перебоев сельчане вынуждены добираться до работы пешком и на такси.    

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россия нижегородская область образование
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