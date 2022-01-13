Житель Нижегородской области склонял подростков к терроризму

Нижний Новгород, 13 января. Жителя Кстовского района Нижегородской области обвиняют в содействии террористической деятельности. Молодой человек в одном из мессенджеров пытался найти единомышленников среди несовершеннолетних земляков.

По информации регионального СУ СК, в последний месяц минувшего года сельчанин из деревни Афонино создал чат, в котором вовлекал нижегородских подростков в террористическую организацию. На злоумышленника вышли сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД.

«При проведении обыска по месту его жительства следователями СК изъяты предметы, подтверждающие причастность к совершенному преступлению», — сообщили журналистам в Следственном управлении.

Молодой человек в своих злодеяниях сознался и уже заключен за решетку.

Ранее ФАН писал о задержании игромана в Нижегородской области. Мужчина занял у нижегородцев 6 млн рублей и проиграл все на спортивных ставках.