«Инспектор ДПС» покатался на ватрушке и попал на видео в Нижегородской области

Нижний Новгород, 13 января. Ряженый «инспектор ДПС» из Нижегородской области выбрал необычный способ привлечения внимания пользователей соцсети «ВКонтакте». Мужчина надел форму дорожного полицейского и устроил покатушки за автомобилем. Видео шутники опубликовали в сообществе «Типичный Нижний Новгород».

На кадрах — взрослый любитель тюбинга в форме инспектора ДПС на надувных санках мчится по трассе за легковушкой и размахивает руками. Голову и лицо изобретательного «пассажира» от удара и возможного преследования правоохранителей защищает шлем. Действие происходит под музыкальное сопровождение группы «Красная Плесень».

По словам автора поста, видео снято в Краснобаковском районе области. Уточняется, что форма — не настоящая. Похожие одеяния истинные инспекторы перестали носить еще в год переименования милиции в полицию — 11 лет назад.

Ранее ФАН опубликовал видео с бегством задержанного из полицейского автомобиля. В Мордовии мужчина во время движения по трассе покинул «буханку» и скрылся от правоохранителей.