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Кондуктор автобуса оскорбила и обманула нижегородского школьника

Происшествия
Кондуктор автобуса оскорбила и обманула нижегородского школьника
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Нижний Новгород, 13 января. Жители города Балахна в Сети обсуждают инцидент, который произошел с местным школьником. 11-летнему ребенку по требованию грубого кондуктора за одну поездку пришлось оплатить стоимость нескольких билетов. Мама обманутого мальчика пожаловалась на женщину в паблике «Балахна Live» соцсети «ВКонтакте».

«На автобусе №203 «А» обманули 11-летнего ребенка. Он возвращался из школы, сел на остановке «Школа Ленина» вышел в «Кубенцево». Кондуктор пробила билет на сумму 122 рублей. Ребенок сказал, что едет по городу, а она хамски с ним обошлась, наорала и оскорбила», — написала Вероника С.

Кондуктор автобуса оскорбила и обманула нижегородского школьника
Pr Scr vk.com / Балахна Live

Уточняется, что поездка по городу по транспортной карте стоит всего 10 рублей, а юному пассажиру пришлось оплатить билет за «путешествие» от Балахны до Нижнего Новгорода. Комментаторы под постом добавили, что подобные случаи, где страдают дети, на этом маршруте уже происходили.

«Денежные средства вернули. С кондуктором будет проведена беседа», — сообщил представитель пассажирского автомобильного предприятия.

Родительница подтвердила, что финансовый вопрос разрешился. Чтобы и впредь не доводить дело до конфликта, женщина попросила организацию должным образом наладить работу коллектива.

Ранее ФАН писал о неприемлемом поведении водителя дзержинского автобуса. Мужчина зажал пассажирку дверями и протащил по земле несколько метров.

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россия нижегородская область общественный транспорт
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