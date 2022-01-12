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Нижегородского чиновника уволили за хамство и брошенную кожуру апельсина
Общество
Нижегородского чиновника уволили за хамство и брошенную кожуру апельсина
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 12 января. Сотрудник администрации областного центра нахамил местной жительнице и лишился работы. Пострадавшая от нападок чиновника поблагодарила главу города за вмешательство и разрешение конфликта.

В Сети третий день не стихают разговоры о неприемлемом поведении местного чиновника. На днях горожанка самостоятельно с лопатой-грейдером боролась с сугробами во дворе. Снега, к слову, за две недели накопилось немало. В поле зрения жительницы дома оказались руководитель муниципального предприятия «Ока» и его заместитель. На просьбу освободить дорогу он бросил кожуру апельсина перед женщиной.

«Убери за мной!» — потребовал мужчина.

Видео с инцидентом появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте». Поступок сотрудника предприятия не остался незамеченным руководством администрации города. В среду женщина добавила в Сеть новый ролик, где поблагодарила земляков за неравнодушие, а мэрию — за справедливое решение об увольнении провинившегося чиновника.

«Уважаемые начальники, главы районов, мэр города, благодарю вас за то, что вы отреагировали очень быстро и очень правильно. Берегите своих матерей», — сказала женщина.

Ранее ФАН писал об уходе Виктора Сергеева с поста мэра города Кулебаки. Чиновник покинул администрацию после срыва сроков реализации национального проекта «Демография».  

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