Сосульки едва не убили жителя Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 12 января. СУ СК по Нижегородской области проводит проверку после схода наледи с крыши одного из торговых центров. Под ледяную глыбу попал 28-летний местный житель.

Как пояснили ФАН в ведомстве, в момент инцидента пострадавший выполнял свою работу — привез товар, вышел из автомобиля и подошел к зданию. В это время на мужчину обрушились сосульки. Выпавшие ледяные наросты серьезно травмировали рабочего. С различными ранениями он был доставлен в больницу.

Ранее ФАН писал о падении глыбы льда на голову 26-летней петербурженки. Происшествие попало на видео.