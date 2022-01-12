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Сосульки едва не убили жителя Нижнего Новгорода
Происшествия
Сосульки едва не убили жителя Нижнего Новгорода
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Нижний Новгород, 12 января. СУ СК по Нижегородской области проводит проверку после схода наледи с крыши одного из торговых центров. Под ледяную глыбу попал 28-летний местный житель.

Как пояснили ФАН в ведомстве, в момент инцидента пострадавший выполнял свою работу — привез товар, вышел из автомобиля и подошел к зданию. В это время на мужчину обрушились сосульки. Выпавшие ледяные наросты серьезно травмировали рабочего. С различными ранениями он был доставлен в больницу.

Ранее ФАН писал о падении глыбы льда на голову 26-летней петербурженки. Происшествие попало на видео.

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