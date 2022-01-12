Игроман занял у нижегородцев 6 млн рублей и спустил все на ставки

Нижний Новгород, 12 января. Полицейские задержали мужчину, который занимал деньги у знакомых на «развитие бизнеса». Полученные в долг шесть миллионов рублей он проиграл, делая ставки на спортивные соревнования.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 33-летний уроженец Тольятти завел дружбу с нижегородцем. В беседе с новым приятелем он отрекомендовался сотрудником одной из фирм по продаже холодильников и стиральных машин и попросил почти 490 тысяч рублей. Деньги мужчина якобы намеревался потратить на закупку бытовой техники с последующей продажей по завышенной цене.

Через два дня аферист снова обратился к другу с той же просьбой. Только на этот раз запрошенная сумма оказалась почти в пять раз больше. Нижегородцу, чтобы выручить товарища, пришлось самому занять 2,25 миллиона рублей. Однако возвращать деньги должник не торопился. Потерпевшему пришлось обратиться в полицию. Правоохранители нашли злодея в Самарской области.

«В ходе работы с задержанным установлена его причастность к совершению 13 аналогичных преступлений на территории города. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более шести миллионов рублей», — сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выяснилось, что все деньги мужчина проиграл, делая ставки на спортивные состязания. Игроману грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал о другой жертве злоумышленников. Жительница Саранска потеряла телефон и задолжала банку миллион рублей. Неизвестный, который нашел телефон на улице, через «Мобильный банк» оформил на женщину кредит.