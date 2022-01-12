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Нижегородские автолюбители вышли на расчистку дорог после сильного снегопада
Общество
Нижегородские автолюбители вышли на расчистку дорог после сильного снегопада
vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 12 декабря. Нижегородские автолюбители решили самостоятельно справиться с последствиями сильнейшего снегопада. Мужчины освободили трассы от сугробов. Об ухудшении погодных условий жителей области предупредили за день до «общерегионального коллапса».

Легковушки с отвалами для уборки снега появились на дорогах разных населенных пунктов. Автолюбители не стали дожидаться милости у погоды, помощи коммунальщиков и сами расчистили пути для проезда. Фото с «мини-грейдерами» появились в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

«А вот эти ребята предпочитают не ныть, а действовать. Уверен, что ни один из них сегодня не застрял», — написал автор поста.

Нижегородские автолюбители вышли на расчистку дорог после сильного снегопада
vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

С этими строками согласились не все комментаторы. По мнению пользователей, подобные действия обычных жителей во многом «расслабляют» коммунальные службы.

«Есть инфраструктура, есть службы получающиеся деньги из бюджета на обеспечение этой инфраструктуры. И если эти службы свои обязанности не исполняют или же исполняют не качественно, то люди в праве вы казать свое возмущение и это не нытье, а объективная оценка деятельности ответственных органов», — написал под постом Сергей И.

В чистоте дорог и тротуаров заинтересованы не только владельцы автомобилей. Жители одного из домов Нижнего Новгорода вооружились лопатами и дружно расчистили свой двор. На борьбу со снежными завалами ушло 2,5 часа.

Ранее ФАН писал о бездействии коммунальщиков. Жители нескольких городов Нижегородской области пожаловались на сосульки в человеческий рост.

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Все новости / Общество / Нижегородские автолюбители вышли на расчистку дорог после сильного снегопада
россия нижегородская область коммунальные службы
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