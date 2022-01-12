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Женщина погибла в ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области
Происшествия
Женщина погибла в ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 12 января. Вечером во вторник в Кстовском районе в ДТП погибла 46-летняя автолюбительница. Женщина спровоцировала аварию с тремя автомобилями.

Как рассказали ФАН в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области, трагедия произошла в 19:25 на шестом километре трассы Работки — Порецкое.

«Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем лада гранта, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с ГАЗель NEXT под управлением водителя 1978 года рождения», — пояснили в ведомстве.

После удара грузовик отбросило на автомобиль Geely Coolray. Водителя ГАЗели с множественными ранениями доставили в больницу. Что касается самой виновницы аварии, женщина не дождалась медиков и скончалась на месте ДТП.

Ранее ФАН писал о смертельной аварии под Нижним Новгородом. После столкновения двух автомобилей один человек погиб и шестеро получили травмы.

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