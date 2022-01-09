Сильный снегопад обрушится на Нижегородскую область 10 января

Нижний Новгород, 9 января. Жителей Нижегородской области предупредили об ухудшении погодных условий. Из-за сильного снегопада первый рабочий день 2022 года может обернуться заторами на дорогах и многочисленными происшествиями.

По данным Нижегородского гидрометцентра, обильные осадки ожидаются в отдельных районах и областном центре. Метель не прекратится в течение суток. Региональное МЧС призывает граждан быть осторожнее: не оставлять детей на улице без сопровождения взрослых, а пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья — повременить с прогулками.

«Проходя мимо зданий и сооружений, необходимо держаться от стен на безопасном расстоянии, остерегаться нависшего снега и сосулек. Стоит обходить опасные зоны при уборке снега с крыш», — дал рекомендации старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Лялькин.

Что касается автолюбителей, их попросили воздержаться от дальних путешествий и поездок по населенным пунктам. Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание — дистанции между автомобилями и скорости.

Ранее ФАН писал о жалобах жителей Нижегородской области на коммунальных служб. Посты с фотографиями нависших сосулек в человеческий рост очевидцы поделились в соцсетях.