Сосульки в человеческий рост нависли над жителями Нижегородской области

Нижний Новгород, 9 января. Жители нескольких городов Нижегородской области жалуются на бездействие коммунальщиков. Сосульки в человеческий рост нависли над окнами многоэтажек. Посты возмущенных прохожих появились в местных пабликах соцсети «ВКонтакте».

Фото с доходящими до нижнего этажа сталактитами появилось в сообществе города Навашино. По словам автора сообщения, снимок сделан на улице 50 лет Октября. В январские дни опасная наледь появилась на доме №12.

Pr Scr vk.com / Навашино

Чуть ранее подписчики этого же паблика объявили конкурс на звание самой длинной сосульки в городе. После долгих дискуссий комментаторы пришли к выводу, что победительница «затаилась» над посетителями Центральной районной больницы.

«Видимо руководство ЦРБ решило добивать пациентов еще на входе в здание», — написал Дмитрий З.

«И это все? У нас в школе сосульки достигают размер с один этаж», — поделилась наблюдениями Анастасия К.

Pr Scr vk.com / Навашино

Фото свисающих ледяных глыб опубликовала группа «Регион-52. Нижний Новгород». Автор уточнил, что острые наросты угрожают жителям и гостям дома №72, который находится на улице Березовской.

«Сегодня, после праздничного отсутствия, с балкона сбивал. Зацепил с крыши — килограммов 400 упало. Волнительно было», — рассказал о своих методах борьбы со льдом Сергей С.

Pr Scr vk.com / «Регион-52. Нижний Новгород»

Своими страхами поделился в соцсети житель Лысково. Встревоженный горожанин интересовался планами коммунальщиков относительно расчистки крыш от наледи.

«Когда будут сбивать сосульки на Мичурина, 50? Из подъезда страшно выйти», — написал автор.

Pr Scr vk.com / Подслушано Лысково. New

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