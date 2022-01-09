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Граффити с изображением Героя России появилось на стене нижегородской школы
Общество
Граффити с изображением Героя России появилось на стене нижегородской школы
 /  НРО ВОД «Волонтеры Победы»

Нижний Новгород, 9 января. «Волонтеры Победы» из Нижегородской области продолжили реализацию проекта «Социальные граффити». Активисты нарисовали на стене городской школы №109 портрет Героя Российской Федерации Дмитрия Жидкова.

Проект нижегородских волонтеров одержал победу в конкурсе Фонда президентских грантов. На вырученные средства добровольцы намерены создать всего 15 граффити. В их числе — портреты знаменитых земляков и слова благодарности врачам и пожарным. На этот раз активисты решили показать воспитанникам школы имени Героя России Дмитрия Жидкова, как выглядел человек, чье имя присвоили их учебному заведению.

Уроженец Горького Дмитрий Жидков, будучи заместителем командира разведгруппы спецназа ВДВ, дважды был отправлен в командировку в Чеченскую республику и награжден Орденом Мужества. Вторая поездка для военнослужащего завершилась трагически.

«19 декабря 2005 года разведгруппой капитана Жидкова в районе села Харачой Веденского района была обнаружена база боевиков. При преследовании отступавших боевиков Дмитрий Жидков подорвался на взрывном устройстве и был тяжело ранен. Раненый, он продолжал руководить подразделением, лично корректировал огонь артиллерии. В бою было захвачено большое количество вооружения, боеприпасов и снаряжения противника», — рассказали в общественной организации «Волонтеры Победы».

Капитана не успели перевезти в госпиталь. Он скончался от большой кровопотери, больше никто из его команды не пострадал. Указом Президента Жидкову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Ранее ФАН писал о граффити, которые появились на улицах Дзержинска. Горожан с помощью уличного искусства приобщают к поэзии.

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россия нижегородская область волонтеры победы
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