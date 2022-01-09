Нижегородский курьер обезвредил обидчика газовым баллончиком

Нижний Новгород, 9 января. Двое водителей набросились с дубинкой на нижегородского курьера. Чтобы скрыться от агрессивных мужчин, молодому человеку пришлось распылить газовый баллончик. Видео с места инцидента появилось на официальной странице телепрограммы «Кстати» в соцсети «ВКонтакте».

«На курьера напали с дубиной, но он отбился с помощью баллончика с газом», — говорится в сообщении.

Pr Scr vk.com / Кстати Новости Нижнего Новгорода

На кадрах — двое мужчин ведут разговор на повышенных тонах с доставщиком еды прямо на оживленной дороге. Один из участников разбирательств достал из салона автомобиля монтировку и начал размахивать опасным инструментом. Велосипедист не остался в долгу — обезвредил обидчика, распылив ему в лицо газовый баллончик, и съехал на пешеходную зону.

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