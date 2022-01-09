Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 10:40
10:34
Происшествия
Выстрелы вновь стали раздаваться в отдельных районах Алма-Аты
10:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин получил «нагоняй» от Маслякова после судейства в КВН
10:30
Общество
Психолог Шляпников посоветовал составлять план работы для адаптации в офисе после каникул
10:27
Политика
Замглавы МИД России Рябков исключил уступки в пользу США по гарантиям безопасности
10:23
Политика
Президент Казахстана поручил инициировать комиссию для устранения последствий погромов
10:22
Общество
Донское предприятие оштрафовали за загрязнение реки
10:20
Происшествия
Силовики задержали около 100 террористов и мародеров за ночь в Алма-Ате
10:19
Общество
Задержанный в Алма-Ате признался в участии в протестах за 200 долларов
10:19
Происшествия
Нижегородский курьер обезвредил обидчика газовым баллончиком
10:17
Армия
Расчеты ПВО провели тренировку по обнаружению и сопровождению авиации «противника» в Крыму
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нижегородский курьер обезвредил обидчика газовым баллончиком
Происшествия
Нижегородский курьер обезвредил обидчика газовым баллончиком
Pr Scr vk.com  /  Кстати Новости Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 9 января. Двое водителей набросились с дубинкой на нижегородского курьера. Чтобы скрыться от агрессивных мужчин, молодому человеку пришлось распылить газовый баллончик. Видео с места инцидента появилось на официальной странице телепрограммы «Кстати» в соцсети «ВКонтакте».

«На курьера напали с дубиной, но он отбился с помощью баллончика с газом», — говорится в сообщении.

Нижегородский курьер обезвредил обидчика газовым баллончиком
Pr Scr vk.com / Кстати Новости Нижнего Новгорода

На кадрах — двое мужчин ведут разговор на повышенных тонах с доставщиком еды прямо на оживленной дороге. Один из участников разбирательств достал из салона автомобиля монтировку и начал размахивать опасным инструментом. Велосипедист не остался в долгу — обезвредил обидчика, распылив ему в лицо газовый баллончик, и съехал на пешеходную зону.

Ранее ФАН писал, что житель Нижегородской области забил супругу до смерти. Причиной конфликта с рукоприкладством стала вредная привычка женщины. Она любила проводить время за распитием алкогольных напитков.  

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Нижегородский курьер обезвредил обидчика газовым баллончиком
россия нижегородская область
Комментировать