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Житель Нижегородской области забил супругу до смерти из-за пьянства
Происшествия
Житель Нижегородской области забил супругу до смерти из-за пьянства
Невские Новости  / 

Нижний Новгород, 8 января. Житель города Арзамас Нижегородской области ответит перед судом за жестокое избиение законной супруги. Он забил женщину до смерти.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, инцидент произошел в августе прошлого года. 51-летний горожанин и его жена сильно повздорили из-за вредной привычки супруги. Женщина любила проводить время за распитием алкогольных напитков.

«Муж жестоко избил супругу, нанеся множественные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений 50-летняя женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили журналистам в ведомстве.

На данный момент мужчина под стражей. Дальнейшую его судьбу определит суд.

Ранее ФАН писал о гибели 33-летнего жителя Арзамасского района. Мужчину во время ссоры зарезала мать.

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россия происшествия нижегородская область
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