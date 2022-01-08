Житель Нижегородской области забил супругу до смерти из-за пьянства

Нижний Новгород, 8 января. Житель города Арзамас Нижегородской области ответит перед судом за жестокое избиение законной супруги. Он забил женщину до смерти.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, инцидент произошел в августе прошлого года. 51-летний горожанин и его жена сильно повздорили из-за вредной привычки супруги. Женщина любила проводить время за распитием алкогольных напитков.

«Муж жестоко избил супругу, нанеся множественные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений 50-летняя женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили журналистам в ведомстве.

На данный момент мужчина под стражей. Дальнейшую его судьбу определит суд.

Ранее ФАН писал о гибели 33-летнего жителя Арзамасского района. Мужчину во время ссоры зарезала мать.