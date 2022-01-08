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Шесть человек ранены и один погиб в страшном ДТП под Нижним Новгородом

  /   Обновлено: 08 января 2022 17:29
Происшествия
Шесть человек ранены и один погиб в страшном ДТП под Нижним Новгородом
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 января. В Нижегородской области в ДТП погиб мужчина, еще шестеро получили различные травмы. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, о происшествии стало известно в субботу в 15:55. Инцидент произошел в городском округе Чкаловск на 117-м километре трассы Нижний Новгород — Иваново. После столкновения с другой легковушкой загорелся автомобиль.

Шесть человек ранены и один погиб в страшном ДТП под Нижним Новгородом
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

По предварительной информации, погиб один человек — мужчина. Среди остальных шести пострадавших оказался ребенок. За жизни раненых борются медики.

«От МЧС привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Выполнялись работы по деблокации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАН писал о трагедии в городе Балахна Нижегородской области. 7 января при пожаре погибли двое мужчин.

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россия происшествия нижегородская область
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