Домашние собаки гибнут от рук догхантеров в Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 января. В Нижегородской области догхантеры отравили ядом нескольких домашних собак. О гибели питомцев рассказал подписчик паблика «Твой Бор — город Бор» соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые владельцы собак. Будьте осторожны. В районе Тесовой травят собак, гибнут домашние. С начала года четыре случая. Все как один под копирку: парализация ног и много крови», — написал автор поста.

Pr Scr vk.com / Твой Бор — Город Бор

Возмущенный горожанин признается, что в случившемся виноваты только беспечные хозяева погибших псов. Однако жизни четвероногих друзей вернуть невозможно. Поэтому осторожность во время зимних прогулок лишней не будет.

ФАН рассказывал, что с выпадением первого снега в Нижегородской области местные догхантеры приступили к уничтожению бездомных собак. Они добавляют в мясо и лакомства для животных смертельную начинку: крысиный яд и таблетки для лечения туберкулеза. Помимо хвостатых «бродяг» угощеньем интересуются и домашние животные.