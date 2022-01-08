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Домашние собаки гибнут от рук догхантеров в Нижегородской области
Общество
Домашние собаки гибнут от рук догхантеров в Нижегородской области
pixabay.com  /  neelam279

Нижний Новгород, 8 января. В Нижегородской области догхантеры отравили ядом нескольких домашних собак. О гибели питомцев рассказал подписчик паблика «Твой Бор — город Бор» соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые владельцы собак. Будьте осторожны. В районе Тесовой травят собак, гибнут домашние. С начала года четыре случая. Все как один под копирку: парализация ног и много крови», — написал автор поста.

Домашние собаки гибнут от рук догхантеров в Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Твой Бор — Город Бор

Возмущенный горожанин признается, что в случившемся виноваты только беспечные хозяева погибших псов. Однако жизни четвероногих друзей вернуть невозможно. Поэтому осторожность во время зимних прогулок лишней не будет.

ФАН рассказывал, что с выпадением первого снега в Нижегородской области местные догхантеры приступили к уничтожению бездомных собак. Они добавляют в мясо и лакомства для животных смертельную начинку: крысиный яд и таблетки для лечения туберкулеза. Помимо хвостатых «бродяг» угощеньем интересуются и домашние животные.

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россия нижегородская область догхантеры
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