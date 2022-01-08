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Недоступная среда: «Лежачий полицейский» установили перед пандусом в Нижнем Новгороде
Общество
Недоступная среда: «Лежачий полицейский» установили перед пандусом в Нижнем Новгороде
vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 8 января. Жители областного центра пожаловались на необычный выбор места для установки элемента принудительного снижения скорости транспортных средств. «Лежачий полицейский» появился прямо перед пандусом. Фото поделился паблик «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

«Действительно, а то гоняют на своих инвалидных колясках», — подписал снимок автор поста.

По мнению одних пользователей сети, подобные решения ответственные за благоустройство города принимали, беря во внимание быстроту передвижения велосипедистов. Якобы любители крутить педали при спуске набирают опасную скорость и могут сбить пешеходов. Другие же уверены, что эта конструкция — обычный «стоппер» для колясок.

«Лучше бы сделали второй поручень! Я сам передвигаюсь на инвалидной коляске и знаю, как трудно взобраться или спуститься по пандусу, как этот, с одним поручнем», — написал Александр С.

Ранее ФАН писал о способе наказания наглых нижегородских автолюбителей. Жительница Кстово закапала в снег припаркованную на «чужом» месте легковушку и попала на видео.

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россия нижегородская область доступная среда
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