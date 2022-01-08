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Нижегородка организовала наркопритон в своей квартире
Происшествия
Нижегородка организовала наркопритон в своей квартире
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Нижний Новгород, 8 января. Жительница Нижегородской области открыла наркопритон на территории своей жилплощади. Плату за аренду 58-летняя женщина брала запрещенными веществами.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, «гостеприимная» квартира находится в одном из домов Московского района Нижнего Новгорода. Безработная владелица жилья до визита правоохранителей принимала у себя сомнительные компании. Асоциальные личности проводили время за употреблением наркотиков, частью которых делились с радушной хозяйкой.

«В соответствии с законодательством, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о ликвидации дезоморфинового притона в Калининградской области. Наркотики для своих посетителей изготавливал собственник помещения.

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