Нижегородка организовала наркопритон в своей квартире

Нижний Новгород, 8 января. Жительница Нижегородской области открыла наркопритон на территории своей жилплощади. Плату за аренду 58-летняя женщина брала запрещенными веществами.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, «гостеприимная» квартира находится в одном из домов Московского района Нижнего Новгорода. Безработная владелица жилья до визита правоохранителей принимала у себя сомнительные компании. Асоциальные личности проводили время за употреблением наркотиков, частью которых делились с радушной хозяйкой.

«В соответствии с законодательством, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о ликвидации дезоморфинового притона в Калининградской области. Наркотики для своих посетителей изготавливал собственник помещения.