Санитарный вертолет выполнил 258 вылетов в Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 января. Санитарный вертолет в 2021 году 258 раз вылетал к жителям Нижегородской области. Спасены 249 человек, 25 из которых — дети.

Как сообщили в региональном правительстве, борт воздушного судна перевозил пациентов не только по территории области, но и экстренно доставляла их в больницы Санкт-Петербурга, Москвы и Пензы. Нужная помощь зачастую оказывается медиками и на месте без эвакуации больного.

«Каждая заявка, каждый вылет — это здоровье пациента, его жизнь. Именно поэтому для санитарно-авиационной эвакуации задействованы лучшие специалисты, настоящие профессионалы с большим опытом работы. Это и медицинские работники, и летно-технический персонал», — отметил главный врач Нижегородского территориального цента медицины катастроф Михаил Созонов.

Пресс-служба Правительства Нижегородской области

К реализации федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» регион приступил в 2019 году. Власти намерены создать условия для развития санавиации на уровне муниципалитетов.

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