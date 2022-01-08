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Двое мужчин погибли при пожаре в Балахне Нижегородской области
Происшествия
Двое мужчин погибли при пожаре в Балахне Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 января. В Нижегородской области очередной пожар унес жизни двух человек. Подробностями трагедии поделились в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в пятницу в 19:38. Горел частный дом на улице Кулибина города Балахна. Чтобы потушить строение площадью в 48 квадратных метров, пожарным понадобилось больше часа.

Двое мужчин погибли при пожаре в Балахне Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

«В 20:39 на месте пожара обнаружены двое погибших. Оба — мужчины, их личности устанавливаются», — сообщили журналистам в МЧС.

В причинах инцидента спасателям еще предстоит разобраться.

Ранее ФАН писал о трагической гибели пожилой жительницы Нижегородской области. В селе Починки в своем доме сгорела пенсионерка.

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россия пожар происшествия нижегородская область
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