Двое мужчин погибли при пожаре в Балахне Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 января. В Нижегородской области очередной пожар унес жизни двух человек. Подробностями трагедии поделились в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в пятницу в 19:38. Горел частный дом на улице Кулибина города Балахна. Чтобы потушить строение площадью в 48 квадратных метров, пожарным понадобилось больше часа.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

«В 20:39 на месте пожара обнаружены двое погибших. Оба — мужчины, их личности устанавливаются», — сообщили журналистам в МЧС.

В причинах инцидента спасателям еще предстоит разобраться.

Ранее ФАН писал о трагической гибели пожилой жительницы Нижегородской области. В селе Починки в своем доме сгорела пенсионерка.