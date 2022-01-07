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Бенгальский тигр Барсик из нижегородского зоопарка стал отцом

Общество
Бенгальский тигр Барсик из нижегородского зоопарка стал отцом
pixabay.com  /  WikiImages

Нижний Новгород, 7 января. Два бенгальских тигренка появились на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Их отцом стал тигр по кличке Барсик.

Согласно восточному календарю, животные родились в год тигра. Сейчас они уже подросли и их могут увидеть посетители зоопарка. Детеныши освоились в зоопарке, изучают вольер и играют.

Судьба бенгальского тигра Барсика была непростой. Изначально хищника завели как экзотического питомца, и он жил в небольшом вольере, однако хозяева не справились с его содержанием, и отдали его в «Лимпопо». В зоопарке отметили, что зверь хорошо справляется со своими семейными обязанностями, он ласковый супруг и заботливый отец.

Некоторые тигры знамениты не только своим добрым характером, но и творческими способностями. Так, в барнаульском зоопарке живет «поющий» тигр по кличке Витас. Радовать посетителей животное предпочитает по утрам, а после обеда его часто клонит в сон.

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