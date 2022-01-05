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Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 января. В Лысковском районе Нижегородской области в ДТП погибли три человека. Еще четверо, в том числе маленькие дети получают лечение в больнице.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, трагедия произошла в среду в 16:15 на 487-м километре трассы Нижний Новгород — Казань.

«Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с минивеном Volkswagen», — сообщили журналистам в ведомстве.

Водитель и две пассажирки Renault погибли на месте аварии. Четыре человека из второй иномарки с разными травмами попали в больницу. Среди пострадавших дети двух и четырех лет.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП в Ростовской области. После столкновения автомобилей погибли два водителя.

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