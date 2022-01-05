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Нижегородские пожарные спасли жильцов многоквартирного дома
Происшествия
Нижегородские пожарные спасли жильцов многоквартирного дома
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 января. Днем в среду загорелась квартира в одном из домов областного центра. Пожарные вывели из горящего здания 26 человек, еще двоих удалось спасти с помощью специальных масок.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 13:09. Горел дом на улице Политбойцов Автозаводского района. Пожарные за 40 минут потушили огонь на площади 15 квадратных метров.

Нижегородские пожарные спасли жильцов многоквартирного дома
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

«С помощью масок для спасаемых спасены два человека, детей среди них нет. Еще 26 человек, в том числе два ребенка были эвакуированы по лестничным маршам», — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее ФАН писал о жестоком убийстве в Арзамасском районе Нижегородской области. Сельчанка учинила расправу над сыном.

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россия происшествия нижегородская область
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