«Тигропес» был замечен в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 5 января. Собака необычного окраса была замечена на одной из улиц областного центра. Символ года попал в объектив камеры Валерия Виноградова и паблик «Нижний Новгород. Без цензуры» соцсети «ВКонтакте».

Результат труда и фантазии хозяина гуляющего «тигра» поразил подписчиков сообщества. Одним такой подход к празднованию Нового года пришелся по душе, другие раскритиковали поведение «креативщика».

«При современном развитии индустрии красоты и препаратов по окрашиванию, я думаю, можно было и голубого тигра сделать! Песель, видимо, терпеливый», — написала Ольга К.

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