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Жительница Нижегородской области ответит в суде за убийство сына

  /   Обновлено: 05 января 2022 11:34
Происшествия
Жительница Нижегородской области ответит в суде за убийство сына
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 января. Перед судом предстанет 54-летняя жительница Арзамасского района Нижегородской области. Женщину обвиняют в убийстве сына.

Как пояснили в СУ СК по региону, трагедия в поселке Выездное произошла в августе минувшего года. По версии следователей, женщина несколько раз пырнула сына ножом. Ранения для 33-летнего мужчины оказались смертельными. Убитого нашли полицейские, которых вызвали обеспокоенные шумом соседи.

Сама родительница в расправе не признается. Однако правоохранители выяснили, что ссоры в семействе любителей алкогольных напитков происходили нередко.

Ранее ФАН писал о трагической гибели жителя Нижегородской области. Мужчина заживо сгорел в доме из-за непотушенной сигареты.

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россия происшествия нижегородская область
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