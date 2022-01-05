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Высокотехнологичные операции для полицейских начали проводить в Нижнем Новгороде
Общество
Высокотехнологичные операции для полицейских начали проводить в Нижнем Новгороде
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 5 января. В хирургическом отделении медико-санитарной части МВД России по Нижегородской области начали проводить высокотехнологичные операции по пластике колена. Лечение проходят сотрудники органов внутренних дел из разных регионов.

Разрыв передней крестообразной связки можно получить не только во время занятий спортом. Полицейские часто травмируют колени при неудачном приземлении после прыжка и резком торможении.

В Нижегородской области удалять связки менисков сотрудникам ОВД начали еще в 2016 году. А с декабря минувшего года для правоохранителей стала доступна пластика крестообразной связки коленного сустава. Высокотехнологичную операцию успели провести восьми полицейским.

Высокотехнологичные операции для полицейских начали проводить в Нижнем Новгороде
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

«Артроскопический сеанс — это операция высокой точности, которая проходит закрытым способом, то есть без обширного повреждения тканей, сосудов и нервов, под местным обезболиванием. Кроме того, манипуляции проводятся сугубо на пострадавшем участке, а после вмешательства никаких рубцов и шрамов не остается», — отметил травматолог-ортопед МСЧ МВД России по Нижегородской области Алексей Быков.

По словам врача, современная медицина дает возможность не только снизить все риски, но и сократить период восстановления пациента.

Ранее ФАН писал об уникальной операции на сердце. Новосибирские хирурги спасли жизнь 36-летнего мужчины.

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