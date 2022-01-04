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Жители Нижегородской области жалуются на работу общественного транспорта
Общество
Жители Нижегородской области жалуются на работу общественного транспорта
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Агапов

Нижний Новгород, 4 января. Жители Дальнеконстантиновского района из-за перебоев в работе общественного транспорта вынуждены добираться до работы и обратно пешком и на такси. Ситуация серьезно бьет по карману сельчан.

По словам местного жителя Кирилла Агапова, в новогодние праздники количество рейсов по маршруту №102 Дальнее Константиново — Кстово сократилось с четырех до одного. Выезжать в город приходится в 5:45, а обратно — уже в 17:50. Однако график работы и учебы местных жителей часто отличается от указанного в расписании времени отправления автобуса.

«На такси езжу или пешком, как 1 января — пять километров до следующего автобуса. Другие, кто рядом живет, так же добираются, кто дальше — тоже на такси. Такси пока никто не отменял и попутки тоже» — поделился с корреспондентом ФАН Кирилл Агапов.

Жители Нижегородской области жалуются на работу общественного транспорта
Федеральное агентство новостей / Кирилл Агапов

По словам мужчины, в минувшем году работа маршрута так же была далека от идеальной. Рейсы постоянно отменялись, а пассажирам приходилось собираться по несколько человек и снова вызывать такси.

Помимо отмененных рейсов местных жителей тревожит аварийное состояние остановочного павильона в селе Новое Жедрино. Будка из старых деревянных досок уже давно не защищает людей от дождя и холода. Более того, следующие сильные порывы ветра могут стать последними для ветхой конструкции.

«Эту остановку в свое время племянник делал — для людей», — добавил Кирилл Агапов.

Ранее ФАН писал об отмененном маршруте №324 в поселке Гидроторф Нижегородской области. Оставшиеся без единственного прямого рейса жители вынуждены добираться на работу пешком и на такси.

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