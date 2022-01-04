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Волки держат в страхе поселок в Нижегородской области
Общество
Волки держат в страхе поселок в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 4 января. Жители поселка Сява Шахунского района Нижегородской области жалуются на нашествие волков. По их словам, дикие животные стали частыми гостями в населенном пункте. Пост появился в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте»

«Поселок Сява второй год подряд атакуют волки. 4 января в 02:30 ночи встретили его около пешеходной дороги. На верхнем фото следы, видно, как входил в лес и выходил. Может уже нужно предпринять какие-то меры? Не очень хочется встретить его, когда пойду пешком», — написал случайный свидетель звериной прогулки.

Волки держат в страхе поселок в Нижегородской области
vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

Волки держат в страхе поселок в Нижегородской области
vk.com / Нижний Новгород | Без цензуры

Год назад сельчане и жители районного центра Шахунья не раз встречались с опасными хищниками. О жестокости четвероногих разбойников можно было судить по количеству растерзанных трупов собак. Тогда в поселок Сява приезжали охотники с намерением организовать облаву на животных, однако волки оставили излюбленную территорию и в поисках пропитания отправились в сторону Кировской области.

Ранее ФАН писал, что дикие животные беспокоят жителей поселка Березово. В Югре от острых зубов хищников пострадали несколько домашних псов.

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россия нижегородская область дикие животные волки
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