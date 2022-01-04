«Омикрон» обнаружен в Нижегородской области

Нижний Новгород, 4 января. Первый случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен на территории Нижегородской области. Об этом в своем Instagram заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Заразная и весьма опасная болезнь подтвердилась у 28-летней девушки, не проходившей вакцинацию от COVID-19. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. По мнению чиновника, пациентка могла «подхватить» вирус за пределами региона.

Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

«Проходит лечение в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода. Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ1 — до 25% поражения легких). Получает лечение согласно рекомендациям минздрава России», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее ФАН писал, что профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила об отсутствии данных о взаимодействии «Омикрона» и «Дельты». По мнению ученого, на данный момент нет необходимости вводить жесткие ограничения.