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«Омикрон» обнаружен в Нижегородской области
Общество
«Омикрон» обнаружен в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  / 

Нижний Новгород, 4 января. Первый случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен на территории Нижегородской области. Об этом в своем Instagram заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Заразная и весьма опасная болезнь подтвердилась у 28-летней девушки, не проходившей вакцинацию от COVID-19. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. По мнению чиновника, пациентка могла «подхватить» вирус за пределами региона.

«Омикрон» обнаружен в Нижегородской области
Pr Scr instagram.com / @melikdavidmsk

«Проходит лечение в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода. Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ1 — до 25% поражения легких). Получает лечение согласно рекомендациям минздрава России», — написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее ФАН писал, что профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила об отсутствии данных о взаимодействии «Омикрона» и «Дельты». По мнению ученого, на данный момент нет необходимости вводить жесткие ограничения.

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