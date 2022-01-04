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Нижегородцы закапывают в снег припаркованные на «чужом месте» автомобили
Общество
Нижегородцы закапывают в снег припаркованные на «чужом месте» автомобили
Pr Scr vk.com  /  Кстово

Нижний Новгород, 4 января. Жители Нижегородской области нашли новый способ борьбы с наглыми автолюбителями. К примеру, девушка создала неудобства припаркованному на «чужом месте» автомобилю. Видео с мстительной особой опубликовал очевидец в сообществе «Кстово» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — девушка ловко работает лопатой и закидывает снегом не понравившийся ей автомобиль. Не жалея сил и времени, она постепенно превращает участок на стоянке в один большой сугроб.

«Вот такие жители у нас в Кстово. Закапывают чужую машину. Считают, что это их парковочное место. Закапывают уже второе колесо», — прокомментировал ситуацию автор видео.

Мнения подписчиков разделились. Одни вошли в положение попавшего в снежный плен автолюбителя. Другие считают, что на стоянке имеют право парковаться только те, кто принимал участие в расчистке территории.

«А время этой девушки кто пожалеет, что она потратила на расчистку этого места? А то получается, что одни чистят, а другим — лень. Они готовое место найдут. Хорошо, что у меня свой дом, и пусть только кто подъедет», — пригрозила наглым водителям Вера Г.

Ранее ФАН писал о нижегородских экстремалах. Водители катались по льду на Волге, где накануне утонул автомобиль, и попали на видео.

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россия нижегородская область автомобилисты
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