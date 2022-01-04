Фестиваль Дедов Морозов-байкеров прошел в Нижегородской области

Нижний Новгород, 4 января. В городе Бор Нижегородской области прошел фестиваль «ДоброБор&Fest — 2022». Волонтеры в костюмах сказочных персонажей проехались по улицам на мотоциклах и раздавали прохожим подарки.

Организаторами сказочного мото-парада стали активисты движения «ДоброБор». Волонтеры проводят благотворительные акции и в этот январь решили подарить праздник своим землякам. Дружная компания Дедов Морозов собралась у здания администрации и отправилась к центру внешкольной работы «Алиса», где детей с родителями веселили другие аниматоры.

vk.com / Антон Седов

«Тигр и некоторые другие персонажи ехали на мотоциклах, квадроциклах. Мы двигались по центральной улице города Бор и раздавали подарки маленьким пассажирам проезжающих мимо автомобилей. Каждый человек мог надеть праздничную шапку, костюм и развлекать людей», — рассказал ФАН участник парада Антон Седов.

«Официальных» Дедов Морозов было чуть больше десяти. Активисты заражали праздничным настроением горожан и привлекали в свое необычное шествие случайных прохожих. Так они собрали хоровод почти из четырех десятков малышей и школьников.

vk.com / Антон Седов

«Было очень весело, вокруг нас, Дедов Морозов, дети водили хоровод, шли с нами паровозиком. Это не корпоратив, не кем-то заранее организованная елка, а самый настоящий спонтанный праздник для горожан. Мы предложили, чтобы организаторы внесли нас в особый актив, который всегда «за» такие встречи, где можно поделиться своей энергией с окружающими», — добавил Антон.

Ранее ФАН писал о необычном легкоатлете из города Бор. Полуголый «Дед Мороз» пробежался по улице и попал на видео.